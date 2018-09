Si chiede al Presidente l’ammissione del seguente quesito al Consiglio Comunale di questa sera, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento, formulabile oltre le ore 13 per “casi di conclamata eccezionalità” previsti dal comma 2 dell’articolo.

“ Chiedo al signor Sindaco, alla luce dell’incendio accaduto questa mattina in Passeggiata Oberdan e della questione “sicurezza del mercato del venerdì” già affrontata in questo Consiglio, se i soccorsi e in particolare i Vigili del fuoco sono potuti intervenire agevolmente e se le vie di accesso erano facilmente fruibili dai mezzi di soccorso”.