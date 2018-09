Cinque persone sono rimaste lievemente intossicate questa mattina a seguito dell’incendio del retro di una pizzeria posta sul lungo mare di Ventimiglia oggi particolarmente affollato per il mercato del Venerdì. Le fiamme sono divampate per cause pare fortuite intorno alle 10 di questa Mattina. I soccorsi tempestivi hanno reso possibile la messa in sicurezza dell’area senza particolari problemi