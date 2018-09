Al via i lavori per la realizzazione del Planetario del Museo Navale di Imperia. Si è tenuta oggi la consegna dei lavori alla società francese Cosmos, che si è aggiudicata la manifestazione d’interesse. La firma è avvenuta alla presenza dell’assessore alla Cultura, Marcella Roggero. La fine dei lavori è prevista per marzo 2019.

“Avremo presto un nuovo gioiello”, commenta l’assessore. “Sarà un fiore all’occhiello non solo per Imperia, ma per tutta la Liguria. Sarà infatti uno dei planetari più importanti d’Italia. Dobbiamo esserne orgogliosi, ma dobbiamo anche lavorare affinché venga valorizzato a dovere. Dobbiamo creare un ‘pacchetto’, che metta insieme il Planetario con il Museo Navale, con Villa Faravelli e tutte le altre bellezze della nostra città. La sfida è essere pronti già per la prossima stagione estiva”.