Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge su Genova.Il testo del decreto era arrivato ieri al Quirinale. Il dl nella forma definitiva predisposto per la firma è arrivato al presidente della Repubblica alle 14.30 di oggi ed è stato firmato da Mattarella alle 17.

