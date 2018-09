“Il Piano – continua l’assessore Mai – ha l’obiettivo di conservare il livello di naturalità e diversità biologica dell’area, la tutela degli habitat e delle specie rare o minacciate, la tutela delle popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali e animali, la promozione, diffusione e divulgazione della conoscenza degli ambienti e degli organismi marini, anche attraverso visite didattiche guidate”. “All’interno dell’area di tutela marina – conclude l’assessore – sono poste limitazioni alla navigazione e all’ancoraggio, anche per preservare i fondali caratterizzati dalla presenza di prateria di Posidonia, e vengono regolamentate le immersioni, la piccola pesca professionale e non professionale”.

Il tavolo definirà anche le azioni da realizzare per la promozione dell’area: rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica, marketing territoriale, raccordo e coordinamento delle politiche turistiche a livello locale e regionale, sviluppo economico.

GENOVA. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità il piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l’area protetta dei Giardini botanici Hanbury di Ventimiglia, appartenente all’area protetta regionale di Capo Mortola. “Il documento – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura e ai Parchi Stefano Mai – è stato redatto con il Centro Universitario di Servizi Giardini Botanici Hanbury ed è stato condiviso con gli enti locali e portatori di interesse, al fine di promuovere la competitività e la tutela dell’area protetta regionale di Capo Mortola. In questo senso verrà istituito un Tavolo di coordinamento permanente che sarà costituito da soggetti pubblici e privati operanti sul territorio”.