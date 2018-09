La Direzione Aziendale dell’Asl 1 Imperiese esprime profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del Dr. Giovanni Palumbo e si stringe alla sua famiglia, al Consiglio dell’Ordine dei Medici e ai colleghi e professionisti della salute in questo momento di grande dolore.

Medico Legale molto stimato per le sue capacità professionali, per la sua correttezza e disponibilità, è stato componente del Comitato Etico Aziendale con funzioni di consulente in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche ed assistenziali.

Ha inoltre collaborato in più occasioni ad eventi formativi e convegni, in qualità di docente, dove sono state sempre apprezzate le sue capacità di accademico.

È preciso e costante impegno dell’Azienda garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro per evitare episodi tragici, auspicando una sempre maggiore sinergia tra le istituzioni anche attraverso appositi interventi normativi.