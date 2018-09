Sono state ben 17 le coltellate inferte da Vincenzo Mercurio 54 anni a Giovanni Palumbo medico legale di Sanremo ucciso ieri nel suo studio.

Sconcertante il dibattito aperto sui social dove vi è qualcuno che invita alla comprensione per quanto è avvenuto ricordando le peripezie mediche e legali passate dall’omicida Vincenzo Mercurio negli anni passati. Lo stesso Mercurio si era anche già reso responsabile di in altra aggressione ai danni di un altro medico,fatto per cui era sotto processo.

Bisogna però ricordare che il dott Palumbo probabilmente con i guai fisici di Mercurio aveva poco a che fare essendo un medico legale ha probabilmente fornito la sua opera di consulente del tribunale come perito.

La vicenda di Vincenzo Mercurio ascoltata dalla sua stessa voce più volte metteva alla luce un sistema burocratico impietoso è distruttivo dei nervi di chiunque ma come Mercurio vi sono migliaia di invalidi che soffrono e lottano per i propri diritti spesso gettati nel fango dalla cieca burocrazia ma da lì a prendere il coltello ed ammazzare una persona con 17 coltellate c’è ne passa non siamo Giustizieri della notte.