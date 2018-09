Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Salta l’incontro programmato per le 17.00 tra Il sindaco Vittorio Ingenito e la minoranza consiliare di Bordighera il tema era la richiesta urgente dei consiglieri di minoranza ecco i video.

Salta l’incontro tra minoranza e sindaco Ingenito a Bordighera, il motivo era il paventato ricorso al TAR sulle variazioni di bilancio che potrebbero portare al blocco dell’attività amministrativa I consiglieri di minoranza “Volevamo porgere un ramoscello d’ulivo e avanzare delle proposte” Il sindaco “le loro non sono proposte ma ricatti e io non ci sto