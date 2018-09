La Polizia di Stato di Ventimiglia, a conclusione di una vasta indagine di polizia giudiziaria, dalle prime ore dell’alba sta eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini del Bangladesh, facenti parte di una organizzazione criminale ben strutturata, che ha operato in questa zona di confine, nonché nelle città di Torino e Milano. I ricercati, sono indagati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sembrerebbero dimoranti nell’hinterland di Ventimiglia.

