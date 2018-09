Si è svolta nella sede di via Roma a Ventimiglia, la sera del 25 settembre, la riunione bi-mensile della sezione del Movimento Federalista Europeo (MFE), assieme al segretario Lorenzo Viale sono intervenuti i signori Eraldo Verrando, Mauro Lazzaretti, Ido Ferraldeschi, Eduardo Raneri e la signora Susanna Cabucci che ha ricevuto con il saluto di benvenuta una copia del giornale “L’Unità Europea” (fondato da Altiero Spinelli nel 1943). Un approfondito scambio di idee ha caratterizzato l’incontro con le proposte per una più incisiva azione dell’Unione Europea per il bene comune.

Il prossimo rendez-vous in sede è fissato per le ore 18 di martedì 27 novembre.

E.R.