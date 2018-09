I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ventimiglia hanno proceduto questa mattina a denunciare in stato di libertà una coppia italiana, residente a Monaco, per il furto di generi alimentari consumato all’interno di un noto supermercato del centro cittadino.

I militari sono tempestivamente intervenuti al fine di identificare i due soggetti, sorpresi grazie al sistema di allarme all’uscita del negozio con quasi 200 euro di merce nascosta in un sacchetto che avevano scaltramente occultato al momento del passaggio alle casse.

A seguito degli accertamenti esperiti dopo aver accompagnato la coppia in caserma, i 2 responsabili del furto sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e la merce recuperata è stata immediatamente restituita all’avente diritto.

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio sia in uniforme che in abiti borghesi disposto dal Comando Provinciale di Imperia nell’ambito di tutto il territorio della Compagnia di Ventimiglia per una più efficace e capillare azione di contrasto ai reati contro il patrimonio, ha permesso di intervenire tempestivamente alla richiesta di intervento consentendo l’identificazione e il deferimento dei responsabili del furto.