La puntuale attività info-investigativa ha consentito di identificare rapidamente tutti gli autori, la maggior parte dei quali incensurati, e di deferirli all’A.G. per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

“Metti la lama da spazzaneve e via ahhahaha”. “tu asfalta e se ne rimane qualcuno metti retro e asfalta di nuovo” “Asfaltateli tutti, tanto si confondo bene con il colore dell’asfalto!!”.

Quella mattina, una donna, transitando sull’A10 aveva avvisato, “postando” immediatamente un messaggio sul suo profilo Facebook, della presenza di migranti in strada. Il post veniva commentato da molti utenti del social network tra cui gli undici indagati, i quali si sono lasciati andare a locuzioni dal contenuto fortemente discriminatorio ed incitante all’odio razziale.

11 persone, tra cui una donna, sono state identificate e denunciate dalla Digos, per aver pubblicato, tramite Facebook, commenti a sfondo razziale.