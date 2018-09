Al “Chengdu Open”, torneo ATP 250, che si disputa su campi in cemento, in Cina, il tennista armese Fabio Fognini ha battuto in due set per 6-4 7-6(2), in un’ora e 35 minuti di gioco, il belga Ruben Bemelmans, numero 114 Atp.

Domani nei quarti Fognini affronterà per la prima volta in carriera l’australiano Matthew Ebden, numero 47 Atp e testa di serie numero 8.