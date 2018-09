Il Comune di Taggia, in ottemperanza alla Convenzione Quadro prevista con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha siglato un protocollo d’intesa con la Direzione Provinciale INPS di Imperia, per l’istituzione di un Punto Cliente di Servizio (PCS).

Sarà possibile una più agevole erogazione di alcuni servizi previdenziali, per raggiungere più capillarmente e più diffusamente i cittadini e facilitarne l’accesso alle informazioni che li riguardano.

“Sono lieto di questa iniziativa – dichiara il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio – perché rientra perfettamente nell’attività di supporto del cittadino che abbiamo posto alla base del nostro programma amministrativo”.

Presso il “Punto Cliente”, mediante l’accesso ad apposite banche dati dell’INPS, i cittadini potranno avere informazioni di carattere generale sullo stato delle domande, la stampa dell’estratto contributivo, del duplicato CUD di certificazione dei redditi pensionistici e della Certificazione Unica, dei pagamenti di prestazioni effettuati dall’INPS, del duplicato modello ObisM (cedolino di pagamento della pensione) nonché prenotare appuntamenti presso le sedi INPS.

All’uopo, il Direttore Regionale INPS Paolo Sardi e quello di Imperia Maria Domenica Carnevale, ritengono l’adesione alla firma della Convenzione un importante punto di incontro tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed il Comune di Taggia tale da facilitare l’accesso dei cittadini ad alcune informazioni basilari dei servizi INPS.

“Si tratta di un importante servizio – spiega l’Assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Taggia Maurizio Negroni – offerto ai cittadini relativamente alla propria posizione assicurativa INPS e per la risoluzione di molte problematiche di tipo pensionistico. Nelle prossime settimane informeremo più capillarmente i cittadini su orari di apertura del servizio e sulla tipologia delle prestazioni offerte”.