Stamani un incendio si è sviluppato a Pian della Castagna, nella zona di San Romolo, sulle alture di Sanremo. Tre le squadre dei vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme, tenendolo sotto controllo sotto controllo. Ieri anche a causa del vento, in provincia di Imperia si sono sviluppati altri incendi in località Cinque Burche, sopra Dolcedo, a Glori, in Valle Argentina, ed a Beuzi di Bussana a Sanremo. Non è esclusa l’origine colposa dell’incendio, in seguito alla pulizia degli scarti vegetali, bruciati nonostante il divieto di accendere fuochi.