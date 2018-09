Il Comune di Sanremo ha partecipato ad un bando statale relativo a verifiche e progetti antisismici su 23 edifici scolastici, chiedendo 459 mila euro per le verifiche. Il progetto è stato “promosso” ed è stato concesso il fondo, anche se si interverrà in 19 scuole e non in 23. Le ultime indagini di questo tipo risalgono ormai a 10 anni fa e nel frattempo le norme antisismiche sono cambiate. La scuole di Sanremo si trovano in una zona sismica classificata come 1, ossia a rischio, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.