Quattro furti in pochi giorni sono stati messi a segno negli ultimi giorni ai danni di tre diverse parrocchie. Sono state rubate donazioni ed elemosine ai frati francescani nella chiesa della Mercede, nella chiesa degli Angeli in corso Garibaldi e nella chiesa dei Cappuccini, nei pressi del Casinò. Dal convento di San Martino sono scomparsi circa 2300 euro ed un Ipad. Nella chiesa degli Angeli sono stati, invece, rubati il cellulare del sacerdote e le chiavi della canonica, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.