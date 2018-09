In merito alla notizia diffusa stamane da alcuni organi d’informazione – riguardo alla mancata partecipazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo alla Rassegna Tenco – teniamo a precisare che, nel rispetto delle scelte artistiche della Rassegna stessa, siamo sempre stati, e siamo tutt’ora, a disposizione del Club Tenco, in quanto la manifestazione rimane un’eccellenza nel panorama musicale italiano e negli ultimi anni la nostra presenza si è dimostrata un valore aggiunto per i risultati ottenuti.

Riguardo ad eventuali collaborazioni a noi nascoste da parte di alcuni nostri Professori all’interno della formazione orchestrale scritturata per l’evento, stiamo effettuando le verifiche del caso.

Il Presidente del C.d.A.

Maurizio Caridi