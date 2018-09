Sabato 29 settembre a Sanremo si concluderanno i “sabati alla Villa Romana” coi volontari del FAI. Dalle 17 alle 19.30, alcuni volontari della Delegazione di Impera del FAI, Fondo Ambiente Italiano, accoglieranno per l’ultima volta nella stagione estiva 2018 i visitatori alla Villa Romana della Foce, a Sanremo. Nei “sabati alla Villa” precedenti, tra maggio e agosto, i visitatori sono stati quasi centoventi; sanremesi, liguri, turisti italiani e stranieri che hanno avuto la possibilità di scoprire o di approfondire la conoscenza di una “chicca” della storia antica di questa città che vanta duemila anni di presenza ininterrotta sul palcoscenico della storia. L’apertura con accoglienza della Villa è stata resa possibile dalla collaborazione tra Delegazione del FAI, Comune di Sanremo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e confidiamo che venga ripetuta nel 2019.

