A 8 mesi dalle elezioni di Sanremo, in programma il 26 maggio 2019, in contemporanea con le Europee, la coalizione del sindaco Alberto Biancheri e quella del manager Sergio Tommasini (alleanza tra il “Gruppo dei 100” e il centrodestra), stanno cercando candidati. Forza Italia dopo il “no” del commercialista Gian Carlo Ghinamo o dell’imprenditrice Barbara Amerio alla proposta di candidatura a sindaco, sta cercando di recuperare ex consiglieri come Marco Mauro, Enrico Trucco, Elio Bossi, Massimo Rossano, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.