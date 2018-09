Merci Stieber allenerà la Prima Squadra Femminile della Rari Nantes Imperia nella stagione 2018/19. La “Signora dell’Acqua” sarà dunque la guida delle giallorosse e metterà la sua esperienza a disposizione delle giovanissime Under 17 ed Under 19. La Stieber, imperiese d’adozione, ha scritto pagine importanti della pallanuoto locale e continuerà a essere protagonista dal bordovasca. Ancora una volta le nostre giovani atlete avranno l’opportunità di essere allenate da una campionessa a 360° dello sport più bello del mondo. La Rari è lieta di annunciare la sua conferma e a Merci augura Buon Lavoro.

