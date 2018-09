Un 27enne passeur afgano è stato condannato a 2 anni di carcere per aver trasportato, in condizioni disumane, a bordo del proprio veicolo 11 migranti dalla Francia all’Italia. L’uomo era stato già condannato in Italia per un reato simile. Per ogni passaggio di un migrante alla frontiera il passeur chiedeva 180 euro. L’afgano è stato fermato grazie ad un intervento congiunto delle forze dell’ordine francesi e italiane, come scrive “Nice Matin”.