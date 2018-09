Sabato 29 settembre dalle ore 9 alle 13 si svolgerà in via Felice Cascione (zona Ztl) la 2a edizione di “Zampetta Felice”, passeggiata di cani di tutti i tipi e razze per animare la via e divertirsi con una competizione a premi fuori dall’ordinario. Verrà premiato, infatti, il cane più divertente, il più abbaione, il più pacioccone, il piú piccolo, il più grande eccetera.

L’iscrizione sarà effettuata dalle 9 alle 10 e sarà ad offerta: il ricavato andrà al Rifugio La Cuccia. Prima della sfilata si effettuerà una dimostrazione con educatore cinofilo per ricerca oggetti e persone ed altro. A tutti gli iscritti saranno consegnati sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una bottiglietta con acqua e aceto per pulire.

La premiazione avverrà intorno alle ore 12, quando una giuria esperta emetterá i propri giudizi, premiando i vincitori. Per tutti è prevista la consegna di gadget grazie agli sponsor della manifestazione, mentre i commercianti della zona effettueranno sconti sugli acquisti agli iscritti alla passeggiata.

“A causa della immane tragedia del Ponte Morandi, lo scorso 14 agosto avevamo deciso di comune accordo di rinviare questa manifestazione. Sono contento che si sia riusciti a recuperarla, perché quando un evento arriva alla seconda edizione significa che va oltre il semplice entusiasmo del primo anno. Gli organizzatori hanno dimostrato passione, organizzazione e voglia di far vivere una cornice splendida di Imperia come Via Cascione”, sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo.