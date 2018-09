Vincenzo Mercurio di Ventimiglia è il presunto assassino di Giovanni Palumbo, il 61enne medico legale assassinato a Sanremo in via Fratti oggi pomeriggio. Vincenzo Mercurio era noto alle cronache per le singolari proteste che attuava, essendosi incatenato per protesta al palazzo comunale di Ventimiglia o in altre vie della città di confine.