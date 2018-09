Stamani a Savona, nella zona del Faro Verde vicino al porto, in mezzo agli scogli è stato trovato il cadavere di una donna che sarebbe caduta dal molo della spiaggia della Margonara. La polizia sta ora cercando di fare luce sulle cause del decesso della donna. Ieri sera, tra Cogoleto e Varazze è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, di circa 60 anni. Stava facendo il bagno in mare su un materassino e che avrebbe avuto un malore.