La Giunta regionale nella seduta odierna ha approvato il progetto per il rifacimento dello Stabilimento balneare della Base Logistica Addestrativa del Comando Militare della Capitale situato a Sanremo e ha rilasciato la relativa autorizzazione paesaggistica.

L’intervento prevede la riorganizzazione complessiva dello stabilimento, con la demolizione delle vecchie cabine e la loro ricostruzione, in numero minore e con una diversa dislocazione per favorire una più razionale utilizzazione della spiaggia.

La spiaggia dista circa 2 km dalla base, ne usufruiscono i numerosi ospiti della struttura e viene utilizzata per eventi e manifestazioni.

“Sono molto soddisfatto dell’approvazione del provvedimento – afferma l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – perché consentirà di migliorare la fruizione di uno degli stabilimenti storici della riviera del Ponente ligure molto apprezzato e frequentato”.