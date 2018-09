Era il 7 luglio quando Alfredo Schiavi scatto’ questa fotografia mentre facevamo gli uomini sandwich al mercato annonario di Sanremo per iniziare la nostra contestazione alla decisione della giunta regionale ligure di costruire l’ospedale unico provinciale a Taggia senza mai dire nulla di preciso sul destino di quelli esistenti e funzionanti a Sanremo e a Imperia con il consenso dei Sindaci di Sanremo, Imperia, Ventimiglia e naturalmente quello di Taggia. Immaginavamo che sarebbero stati chiusi o molto, molto ridimensionati.

Alfredo ci diede una mano facendo i cartelli e le scritte che noi ci siamo messi addosso e giravamo per il mercato con i commenti increduli dei frequentatori del mercato (clienti e venditori). In uno dei cartelli di Alfredo, quello portato da Marco, si legge in fondo che forse ci vorranno fare un ipermercato. Ora che l’Assessore regionale alla sanità’ ha detto chiaramente che saranno chiusi e venduti, vuoi vedere che ancora una volta Alfredo ci ha azzeccato? Intanto noi riprendiamo la contestazione a chi ha in mente di chiudere e vendere l’ospedale di Sanremo ricominciando venerdì 28 settembre alle 9 a portare avanti la nostra protesta. Ma questa volta andremo avanti sistematicamente non solo a Sanremo ma anche negli altri Comuni del circondario, anche quelli posti nell’entroterra!

Enzo Jorfida