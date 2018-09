Grande partecipazione ieri sera, presso la sede della Confartigianato a Sanremo, al seminario dal titolo “Come facilitare l’accesso al credito”. Durante l’incontro, organizzato dalla Confartigianato in collaborazione con Banca Artigiancassa, sono stati illustrati i percorsi di accesso al credito in maniera facilitata come forma di sostegno alle imprese.

Ad aprire il seminario sono stati il presidente della Confartigianato di Imperia Enrico Meini ed il responsabile commerciale business e artigianato per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di BNL Alessandro Bacilleri, che hanno dato il benvenuto ai numerosi artigiani presenti. Subito dopo Marco Damonte, Direttore Gruppo Agenzie Ponente Ligure BNL, ha illustrato i dettagli che il mondo bancario considera nell’analizzare le imprese. A chiudere l’incontro è stato Simone Alassio, Area Manager Nord Ovest Artigiancassa, che ha anche risposto alle numerose domande giunte dalla folta platea.

Nell’occasione i dirigenti della BNL hanno annunciato l’imminente apertura in corso Mombello 66 (inaugurazione martedì 2 Ottobre alle ore 17:30) dove saranno effettuate consulenze personali (martedì e giovedì dalle 8:20 alle 13:20 e dalle 14:20 alle 16:45, oppure su appuntamento), consulenze con assistenza in remoto tramite web tutti i giorni, così come un servizio di cassa evoluta.