Ennesima soddisfazione per il settore giovanile della Sanremese. Dopo le partenze verso club professionistici di diversi giocatori biancoazzurri, questa volta è il Genoa ad interessarsi ai gioielli della società matuziana. Lo staff delle giovanili rossoblù, infatti, ha convocato Michele Brizio (2001) e Domenico Moro (2005) per svolgere una serie di allenamenti nel capoluogo ligure con le rispettive leve di appartenenza. Questa notizia conferma, ancora una volta, l’eccellente lavoro svolto dallo staff tecnico biancoazzurro nella crescita sportiva e personale dei ragazzi.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta