I giornalisti vengono informati e aggiornati prima e meglio della minoranza non “coalizzata” che è tenuta volutamente all’oscuro anche delle convocazioni della giunta, le pubblicazioni all’albo pretorio hanno tempi lunghi.

In luglio mi opposi con determinazione alla nomina di un esponente del PD a presidente della Commissione Affari Istituzionali (ha funzione di Vigilanza e Controllo) esprimendo la inopportunità che si affidasse una funzione tanto delicata proprio ad un esponente del partito di opposizione con il quale il Sindaco auspicava una alleanza dichiarandolo pubblicamente ai giornali.