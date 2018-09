Due brani del Maestro Marco Reghezza, musicista di Taggia, sono stati inseriti nella raccolta della sezione musicale più importante della Biblioteca Nazionale del Congresso degli Stati Uniti a Washington.

Ad inizio 2018 fa il Comitato scientifico del convegno internazionale di chitarra di Alessandria aveva commissionato alcuni brani a sei musicisti per le celebrazioni del 50esimo della morte di Mario Castelnuovo-Tedesco, oggi negli Stati Uniti il più famoso compositore italiano non operista. I brani, raccolti in una nuova pubblicazione UtOrpheus (Piero Bonaguri Collection) sono stati quindi presentati ed eseguiti da Piero Bonaguri sabato 22 settembre nella sala dei concerti del conservatorio alessandrino alla presenza della nipote del compositore celebrato, Diana Castelnuovo-Tedesco, venuta appositamente dall’America, alla quale è stato consegnato il volume appena uscito. I sei compositori coinvolti nel progetto sono Filippo Ferruggiara, Daniele Mandonico, Marco Simoni, Alessandro Spazzoli, Paolo Ugoletti e Marco Reghezza. Alla presentazione italiana di Alessandria è seguita quella di lunedì 24 a Lione, quella al Conservatorio Superiore di Valencia del 26 settembre, sempre a cura di Piero Bonaguri. L’antologia verrà poi anche presentata al Festival di Vallirana (Barcellona) il prossimo 27 ottobre.

Il viaggio dell’antologia si concluderà in una prestigiosa sede.

Infatti verrà depositata dalla stessa Diana Castelnuovo-Tedesco nella sezione musicale della Biblioteca Nazionale del Congresso degli Stati Uniti a Washington, dove sono conservati i manoscritti del nonno, fuggito dall’Italia a seguito delle leggi razziali del 1938.

Piero Bonaguri presenterà l’antologia a Sanremo nel concerto che terrà presso la Chiesa Luterana di Via Garibaldi sabaro 13 ottobre alle ore 17.

Reghezza si esibirà con l’OpenOrchestra sabato 29 settembre presso l’Oratorio di San Pietro a Porto Maurizio in un concerto in collaborazione con l’Istituto Cultura Italo-Tedesco (ICIT).