Un 49enne di Dolceacqua è ricoverato in prognosi riservata al “Santa Corona” di Pietra Ligure, a causa di numerose fratture a braccia e gambe, dopo essersi scontrato a Camporosso con la propria moto contro un’auto, lungo la strada provinciale. Alla guida dell’auto una 42enne rimasta ferita in modo più lieve in seguito all’esplosione dell’airbag.