Grande successo per l’edizione 2018 di Canto Italiano che si è conclusa sabato 22 settembre con la finale al Teatro del Buratto di Milano, presentata da Gianmarco Ceconi e Vicky Mangione.

Il Festival, organizzato da Silvius Ed. Musicali in collaborazione con Radio LatteMiele che, da quest’anno, con la partecipazione del Teatro Ariston di Sanremo ( premio al videomusicale più votato www.cantoitaliano.aristonsanremo.it ), ha, come obiettivo, il sostegno della canzone e della lingua italiana ed è stata diffusa in diretta streaming.

La giuria – presieduta da Pinuccio Pirazzoli e composta dal Maestro Pino Donaggio ( al quale è stato consegnato uno speciale riconoscimento alla carriera da parte di UNCLA ), da Tullio De Piscopo , Fausto Leali, Natale Massara, Massimo Di Cataldo, Gino De Stefani e Fabio Perversi, – ha proclamato vincitore Gabriele Puccetti con il brano “La Canzone di Nerone” di Puccetti – Faragli.

Durante la serata Walter Vacchino, titolare del Teatro Ariston, ha consegnato il Premio Speciale Ariston Sanremo a “Mika Princi” per il videoclip “tutta la notte”. https://youtu.be/blPunMsdaT8

Anche dal punto di vista dei riconoscimenti Istituzionali, il progetto Canto Italiano www.cantoitaliano.it , riceve sempre maggior legittimazione. Oltre ai patrocinanti consolidati, la SIAE, il Nuovo-IMAIE, l’AFI, l’UNCLA, il Comune di Milano, Canto Italiano 2018 ha avuto il Patrocino del Ministero dei Beni Culturali e L’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Silvano Guariso, il Direttore Artistico del Festival, nel salutare il pubblico ha ringraziato tutti i collaboratori, ma, in particolare la SIAE e il Nuovo-IMAIE per il sostegno e le borse di studio messe a disposizione dei concorrenti.

Il M° Guariso ha dato appuntamento alla prossima edizione che prenderà il via ad aprile 2019, sottolineando l’importanza di una manifestazione votata a stimolare i nuovi autori e i nuovi interpreti a valorizzare la creatività musicale in lingua italiana.

Nelle foto:

Mika Princi

Mika Princi e Walter Vacchino

Gabriele Puccetti (1° class.), alla sua destra Veronica Dito (2a class.) e Giulia Toschi (3a class).