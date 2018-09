Domenica 7 Ottobre Danila Allaria e Ivano Ferraro organizzano un’escursione a Fontanalba per ammirare il meraviglio paesaggio naturale caratterizzato dai suoi limpidi laghi, dalla sua fauna selvatica, camosci e stambecchi, da una miriade di tipologie di insetti e numerose varietà floreali che nel corso del tempo hanno emozionato tutti coloro che hanno vistato questi luoghi. Un paesaggio unico ed incontaminato che vale la pena di scoprire.

Inoltre all’interno di questa cornice eccezionale è possibile visitare le incisioni rupestri studiate da Clarence Bicknell, che con i suoi 15000 frottages è stato il primo studioso a censire e documentare queste interessanti testimonianze.

Le incisioni, tra le quali numerose figure di armi (pugnali e alabarde), sono risalenti soprattutto all’età del Rame (III millennio a.C.) e in misura minore all’antica età del Bronzo (2200-1800 a.C.). Sono presenti anche figure più antiche, in particolare reticolati e composizioni topografiche, databili al Neolitico (V e IV millennio a.C. )

La montagna, infatti, era un luogo sacro e i segni forse servivano per mantenere un dialogo perenne con gli dei.

Il programma:

ORE 9,45 RITROVO AL PARCHEGGIO AUTO al bivio di quota m 1719 – palina 395 – 2,5 km sopra Casterino

ORE 10 INIZIO ESCURSIONE A PIEDI

I PARTE: percorso d’avvicinamento all’ingresso del Parc National du Mercantour; lunghezza andata e ritorno km 8 c., dislivello in salita m 222.

II PARTE: Circuito di scoperta delle incisioni preistoriche di Fontanalba a visita libera: lunghezza totale a piedi km 6 ca., dislivello in salita m 300 ca.

ORE 16.30 RITORNO

Equipaggiamento necessario e raccomandato

Scarponcini, abbigliamento multistrato ovvero maglietta leggera e felpa pesante o pile, giacca a vento o giubbotto caldo, impermeabile o simile, acqua e cibo. E’ importante essere attrezzati anche per freddo o pioggia improvvisi. Chi ha bastoni da camminata troverà vantaggio a portarli e usarli.

*Riserva Meteo

Sabato 6 dopo aver controllato su internet le condizioni meteo per il 7/10/2018, se queste non fossero favorevoli – cioè se è prevista pioggia e/o temporale – per la sicurezza di tutti conviene rinviare l’escursione alla domenica successiva. Il sito è: http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/alpes-maritimes/06 osservando in particolare il settore di Tende.

Per informazioni e prenotazioni:

Contattare i seguenti recapiti: cell. 338-3681385 (prof. Danila Allaria), mail iferrando@alice.it.

Ai partecipanti sarà distribuito un coupon per visitare la mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” al prezzo scontato di €2,00 anziché € 5,00.