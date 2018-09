Stamani la circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e Nizza è rimasta bloccata per circa 3 ore, a causa di un vasto incendio che si è sviluppato a Carnoles, nei pressi di Mentone. Numerosi treni regionali delle ferrovie francesi sono stati soppressi. Un Thello, giunto a Ventimiglia da Milano e diretto a Nizza, è stato costretto a fermarsi ed ha accumulato circa 45 minuti di ritardo.

