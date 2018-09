Cesare Falletta, dipendente di un supermercato di Imperia, è mancato la scorsa notte a causa di un infarto a soli 58 anni. Sulla bacheca di Facebook di Falletta nelle ultime ore sono stati pubblicati numerosi messaggi di cordoglio per questa prematura scomparsa. I funerali di Falletta saranno celebrati giovedì 27 settembre alle 15 nella Concattedrale di San Maurizio.

