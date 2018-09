Dal giugno scorso, su tutto il territorio nazionale, è stata attivata la funzionalità che consente ai cittadini di richiedere on line l’autorizzazione all’espatrio dei propri figli minori di anni 14, che debbano viaggiare accompagnati da persone diverse dai genitori (c.d. dichiarazione di accompagnamento).

E’ possibile, pertanto, inviare la domanda, in qualsiasi momento, nell’ambito del servizio di Agenda Passaporto, disponibile su internet all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it, ove l’utente avrà a disposizione una voce di menu denominata “Richieste di accompagno”.

Dopo aver selezionato l’ufficio della provincia di residenza, a cui inviare la richiesta di dichiarazione di accompagno (Questura di Imperia, Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, secondo la rispettiva competenza territoriale) verrà visualizzata una schermata per l’inserimento di tutti i dati richiesti relativi al minore, ai genitori, agli accompagnatori: dati anagrafici, estremi dei documenti di identità, periodo, paesi di transito e di destinazione.

L’utente, sempre attraverso il sito “Passaporto online”, potrà visualizzare lo stato della sua richiesta (PREINSERITA = l’istanza è stata correttamente inviata alla Questura o al Commissariato; ACQUISITA= la pratica è stata presa in carico per la trattazione).

Al termine della trattazione, la Questura o il Commissariato invierà alla mail dell’utente la comunicazione quale invito per il ritiro della dichiarazione o con la richiesta di ulteriori informazioni, qualora necessarie

All’atto della presentazione in Ufficio per il ritiro dell’attestazione di accompagnamento, l’utente dovrà presentare l’istanza e tutta la documentazione prevista, quale: richiesta di dichiarazione di accompagnamento in originale firmata dai genitori – fotocopia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori, minori e accompagnatori – dichiarazione di assunzione di responsabilità, sottoscritta dagli accompagnatori.

Si richiama al riguardo la massima attenzione degli utenti, atteso che la dichiarazione potrà essere consegnata solo qualora la documentazione in originale sia stata verificata ed acquisita.

Tale procedura consente di rendere più agevole e rapida la richiesta ed il rilascio della autorizzazione.

Si richiama, in particolare, l’opportunità di avvalersi di tale funzionalità qualora i minori interessati al viaggio all’estero siano numerosi, come nel caso di gite scolastiche.

In questi ultimi casi solo l’utilizzo di tale sistema garantirà il rilascio della dichiarazione nei tempi, spesso ristretti, richiesti dagli Istituti Scolastici.

Si precisa che le istanze dovranno essere inoltrate alla Questura di Imperia o ai Commissariati di P.S. di Sanremo e Ventimiglia, in relazione alla residenza dell’utente (o alla sede dell’Istituto Scolastico), come di seguito specificato:

QUESTURA:

per i residenti nei Comuni di:

IMPERIA – AQUILA D’ARROSCIA – ARMO – AURIGO – BORGHETTO D’ARROSCIA – BORGOMARO – CARAVONICA – CERVO – CESIO – CHIUSANICO – CHIUSAVECCHIA –

CIPRESSA – CIVEZZA – COSIO D’ARROSCIA – COSTARAINERA – DIANO ARENTINO – DIANO CASTELLO – DIANO MARINA – DIANO S. PIETRO – DOLCEDO – LUCINASCO – MENDATICA – MONTEGROSSO PIAN LATTE – PIETRABRUNA – PIEVE DI TECO – PONTEDASSIO –PORNASSIO – PRELA’ – RANZO – REZZO – SAN BARTOLOMEO AL MARE –SAN LORENZO AL MARE – VASIA – VESSALICO – VILLA FARALDI

COMMISSARIATO DI P.S. SANREMO

per i residenti nei Comuni di:

SANREMO – BADALUCCO – BAJARDO – CARPASIO – CASTELLARO – CERIANA – MOLINI DI TRIORA – MONTALTO LIGURE – OSPEDALETTI – POMPEIANA – RIVA LIGURE – SANTO STEFANO AL MARE – TAGGIA – TERZORIO – TRIORA

COMMISSARIATO DI P.S. VENTIMIGLIA

per i residenti nei Comuni di:

VENTIMIGLIA – AIROLE – APRICALE – BORDIGHERA – CAMPOROSSO – CASTEL

VITTORIO – DOLCEACQUA – ISOLABONA – OLIVETTA SAN MICHELE – PERINALDO – PIGNA – ROCCHETTA NERVINA – SAN BIAGIO DELLA CIMA – SEBORGA – SOLDANO – VALLEBONA – VALLECROSIA