I tre periti del gip Giampaolo Rosati (Milano), Massimo Losa (Pisa) e Bernhard Elsener (Zurigo) per le operazioni di sopralluogo, repertazione e catalogazione dei resti dei monconi del ponte Morandi a Genova avranno 2 mesi di tempo. Il primo sopralluogo dei periti, insieme ai consulenti dei 20 indagati e dei familiari delle vittime, è fissato per il 2 ottobre. I tecnici discuteranno le conclusioni della perizia in un’udienza fissata per il 17 e 18 dicembre.