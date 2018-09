Comprano su internet a prezzo stracciato un divano che ne valeva più di 2 mila, grazie ad un enorme bug informatico, ma poi a casa non si vedono recapitare il pezzo di arredamento. E’ quanto capitato a numerose persone in Costa Azzurra. “Conforama vendeva un divano munito di sistema elettronico a soli 29 euro, invece che al prezzo di 2051 euro. Con una spesa di circa 500 euro, prelevati dal mio conto, ho così comprato mobili per due o tre generazioni. Eravamo proprietari di 30 divani e ora più nulla” racconta Sonia a “Nice-Matin”.

Sonia non ha ricevuto alcun divano a casa, ma solo un messaggio di posta elettronica: “Spiacenti, c’è stato un errore” senza nemmeno una parola di scuse.

Conforama ha inviato una email a tutte le persone che avevano acquistato mobili a prezzi stracciati, dicendo che per un errore tecnico l’acquisto non era stato confermato, che saranno rimborsati e riceveranno un piccolo dono commerciale.