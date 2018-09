Giovedì 27 settembre alle 14.30 nella Chiesa di Terrasanta a Bordighera saranno celebrati i funerali di Bruno Sciuto e Germana Andreetto, vittime del tragico incidente stradale di sabato 22 sull’Aurelia, a Madonna della Ruota. I due coniugi a bordo di una Fiat Punto, per cause ancora da accertare, si erano scontrati frontalmente con un autobus della Riviera Trasporti.

