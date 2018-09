Oggi alle 12.30 il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento di soccorso ad un uomo caduto mentre era per funghi a Santo Stefano d’Aveto.

Immediatamente è stata organizzata una squadra per raggiungere il luogo dell’incidente. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. C.B., 66enne di Piacenza in compagnia di amici era nei pressi di Vico Soprano (Rezzoaglio) tra il Monte Rotton e il Valico del Pescino per funghi, per una fatalità è scivolato lungo un canale molto ripido arrestando la caduta dopo circa cento metri, urtando contro alberi e rocce.

Sul posto è intervenuta in supporto anche la squadra di tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna. Il decesso dell’uomo è stato constatato dal medico del Cnsas Liguria. Dopo aver avuto l’autorizzazione a spostare il corpo è intervenuto l’elicottero dei Vigili del Fuoco, ma visto il luogo impervio non è riuscito ad operare. Per il recupero è stato quindi chiesto l’intervento dell’elicottero del 118 di Pavullo con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino. Grazie all’esperienza dei piloti e dell’equipaggio nell’operare in ambiente impervio hanno effettuato il recupero con l’ausilio della squadra a terra, alle 18.30 il corpo è stato trasportato fino al Valico del Pescino per poi essere affidato alle onoranze funebri. Sul posto anche i Carabinieri e l’autoambulanza di Lavagna.