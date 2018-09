Un ragazzo di 13 anni si è lanciato da un balcone, morendo sul colpo, oggi pomeriggio a Borzoli, sulle alture di Genova. La donna è stata ricoverata in stato di choc all’ospedale. Secondo quanto appreso, il 13enne era seguito dai servizi sociali a causa della reazione avuta alla separazione dei genitori. Una separazione difficile in cui era intervenuto anche il tribunale dei minori.

