È in prognosi riservata il marinaio trentenne rimasto vittima l’altra notte intorno alle 5.30 di una brutale aggressione a Sanremo tra via Bixio e la ciclabile. Due marinai (uno spagnolo ed un sanremese, entrambi trentenni) imbarcati su un maxi yacht a Portosole, probabilmente ubriachi, sono stati avvicinati da due persone che li hanno picchiati selvaggiamente. Lo spagnolo ha riportato una serie di traumi cranici ed è ricoverato in Terapia Intensiva. Secondo alcuni testimoni i “picchiatori” sarebbero italiani, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.