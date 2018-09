Si terrà domani pomeriggio, con inizio alle ore 18:30 presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un seminario dal titolo “Come facilitare l’accesso al credito”. Durante l’incontro, organizzato dalla Confartigianato in collaborazione con Banca Artigiancassa, saranno illustrati i percorsi di accesso al credito in maniera facilitata come forma di sostegno alle imprese.

All’incontro, dopo il saluto delle autorità locali, interverranno:

Gustavo Minerva – Direttore Regionale Piemonte Liguria VdA BNL

Marco Damonte – Direttore Gruppo Agenzie Ponente Ligure BNL

Simone Alassio – Area Manager Nord Ovest Artigiancassa

L’incontro è gratuito e aperto a tutti (anche ai non tesserati Confartigianato). Per conferma di partecipazione o per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: credito@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524510.