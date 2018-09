Stamani, una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanremo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via lungomare Vittorio Emanuele, ha notato, abbandonato sopra un muretto, un defibrillatore semiautomatico (D.A.E.), tra quelli di proprietà comunale che sono collocati nelle principali vie del centro matuziano. Le immediate indagini hanno consentito di risalire alla cassetta contenitore (trovata danneggiata), ubicata in questo Corso Imperatrice, dalla quale ignoti, probabilmente durante la notte, avevano asportato il macchinario per poi abbandonarlo a centinaia di metri di distanza. Il D.A.E., che fortunatamente non ha subito danni, è stato restituito al Comune di Sanremo che, tramite la Polizia Locale provvederà alla ricollocazione per poter essere utilizzato, in caso di emergenza, dalla cittadinanza. I Carabinieri stanno svolgimento ulteriori accertamenti per risalire agli autori della “bravata”.