Il corso per nuovi volontari organizzato dalla Croce Bianca di Imperia prenderà il via lunedì 1 ottobre.

Il corso si compone di dieci incontri con lezioni teoriche e pratiche per apprendere le basi del primo soccorso in ambulanza per poter iniziare a muovere i primi passi e svolgere i servizi che l’associazione fornisce alla popolazione imperiese e non solo: trasporti ordinari di pazienti per visite, dimissioni, trasferimenti; assistenza a manifestazioni; trasporto dializzati; servizio di soccorso ed urgenza.

Le lezioni si terranno presso l’aula formazione della Croce Bianca, sita in Viale della Rimembranza 18 ad Imperia.Orario d’inizio 20.45, tutti i lunedì e mercoledì dal 01 al 31 ottobre 2018.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta l’iscrizione.

Sarà possibile iscriversi e/o chiedere informazioni chiamando i numeri:

3346097813

3346097707

O inviando una mail all’indirizzo:

formazione@crocebiancaimperia.org