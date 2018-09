Battaglia legale tra l’Asl e Simona Del Vecchio, ex responsabile dell’istituto di Medicina legale, sul risarcimento stabilito a marzo dal Tribunale di Imperia nella sentenza che ha visto la condanna del medico a 6 anni e mezzo per peculato, falso ideologico e truffa e a versare all’azienda 80 mila euro. Una cifra che l’avvocato Marco Bosio ritiene spropositata rispetto al supposto danno, dichiarandosi pronto a ricorrere in appello, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.