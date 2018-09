La Battistina è sbarcata a Conio ed è subito un successo! La terza tappa di CamminMangiando è arrivata anche nel borgo dell’entroterra, celebre per i leggendari fagioli e per unire le ricette della tradizione imperiese con quelle del nobile pesce stocco. Il Comitato di San Giovanni e la sua Accademia dello Stoccafisso hanno partecipato ad una occasione speciale, portando, assieme alla pentola, l’esperienza e le loro ricette.

Per celebrare San Maurizio Ineja è stata presente assieme ai cuoi chef e all’associazione “A toa…de San Muixiu” portando in trasferta la Battistina, una delle pentole dei record del Comitato di San Giovanni: 1,2 metri di diametro e i nostri chef per cucinare uno stoccafisso speciale in una location nuova.

Continua la politica di sostegno del Comitato di San Giovanni, che durante tutto il 2018 si è espressa e continuerà ad esprimersi, in molteplici collaborazioni nella Città di Imperia e non solo…perchè Ineja c’è! Anche a Conio.