Continua la stagione calcistica 2018-2019 del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

Durante la seconda giornata del girone di qualificazione al Campionato Regionale Allievi, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia riesce a sconfiggere in casa il Veloce di Savona per 4-1 grazie ai gol di Marcucci (2), Andrenacci e D’Angelo. “La partita conferma i progressi della squadra alla seconda vittoria consecutiva – commenta l’allenatore Nicola Aurisano – Primo tempo giocato su ritmi alti e con molta concentrazione che è andato in vantaggio con Marcucci su calcio piazzato ed è raddoppiato con lo stesso cinque minuti dopo con un colpo di testa.

Al 35′ il capitano Andrenacci ha chiuso praticamente la gara siglando il terzo gol su cross di Todaro. Il secondo tempo non entusiasmante ha permesso di mettere minuti importanti a giocatori che hanno giocato meno come Mazzola, Luzzi, Deda e D’Angelo, autore anche del gol della sicurezza nel finale. Tra i migliori in campo Miccio e Andrenacci. Sabato partita clou con la Cairese”.