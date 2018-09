La rete del vantaggio contro la Folgore Caratese è valsa il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” al capitano della Sanremese Max Taddei.

“Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto forte – ha dichiarato Taddei al termine della gara – avremmo potuto sfruttare meglio la superiorità numerica ma Cacciatore ha fatto un grande gol. Quest’anno abbiamo una squadra che forse ha meno elementi di spicco per la categoria rispetto alla stagione scorsa, ma stiamo cercando di creare un bel gruppo. Ci sono anche molti under di prospettiva e devo fare i complimenti a Pellicanò, un ragazzo di 16 anni di grande prospettiva che può giocare anche a livelli più alti”.